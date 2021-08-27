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Малафеев — о «Зените» в ЛЧ: «Группа очень сложно проходимая, но тем она и интересней»

11:00
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Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Соперники в группе очень серьезные. Думаю, что все болельщики, журналисты и специалисты это прекрасно понимают. Конечно же, труднее всех придется с «Ювентусом» и «Челси». Эти команды мастеровитей, они достаточно хорошо укомплектованы. Тот же шведский «Мальме» на выезде тоже не будет подарком, на своем поле будет стараться взять очки в Лиге чемпионов.

Группа действительно очень сложно проходимая, тем она и интересней. Не думаю, что задача будет изначально ставиться — борьба за третье место и выход в Лигу Европы. В Лиге чемпионов все мечтают играть, можно обыгрывать такие команды, особенно дома. А там будет уже зависеть от того, как будут друг с другом играть остальные", — сказал Малафеев «СЭ».

«Зенит» сыграет в группе Н против «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». Сине-бело-голубые — единственный российский клуб, который выступит в Лиге чемпионов в этом сезоне.

О самых интересных матчах группового раунда ЛЧ можно прочитать в материале «СЭ».

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы