Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Почеттино: «ПСЖ» важно финишировать первым в группе ЛЧ. Хотим победить во всех играх»

19:50
Теги:

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы для французского клуба.

«Важно финишировать первыми. Хотим победить во всех играх — это наша главная задача. Всегда нечто особенное — играть с «Манчестер Сити», так как это одна из лучших команд Европы. Но также мы не сомневаемся в том, что «РБ Лейпциг» с «Брюгге» будут стараться изо всех сил, и знаем, что придется нелегко», — цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

«ПСЖ» выступит в группе A с «Манчестер Сити» (Англия), «РБ Лейпцигом» (Германия) и «Брюгге» (Бельгия).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/draws/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Видео: разведенная Бородина засветила соски на тусовке
В Москве скорая привезла пациента домой, он упал у подъезда и умер
СМИ сообщили о задержании в Москве певицы Анжелики Агурбаш
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы