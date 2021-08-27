Почеттино: «ПСЖ» важно финишировать первым в группе ЛЧ. Хотим победить во всех играх»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы для французского клуба.

«Важно финишировать первыми. Хотим победить во всех играх — это наша главная задача. Всегда нечто особенное — играть с «Манчестер Сити», так как это одна из лучших команд Европы. Но также мы не сомневаемся в том, что «РБ Лейпциг» с «Брюгге» будут стараться изо всех сил, и знаем, что придется нелегко», — цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

«ПСЖ» выступит в группе A с «Манчестер Сити» (Англия), «РБ Лейпцигом» (Германия) и «Брюгге» (Бельгия).