Бывший главный тренер «Реала» и сборной Англии Фабио Капелло прокомментировал игру полузащитника «Челси» Жоржинью.

«Жоржинью — символ нынешней сборной Италии. Благодаря ему ей удалось не пропускать много голов. Наблюдая за ним вживую, понял, насколько он важен для этой команды», — приводит слова Капелло официальный сайт УЕФА.

Жоржинью признан лучшим игроком сезона-2020/21 по версии УЕФА. В 2021 году хавбек наряду с одноклубником Эмерсоном стал первым игроком в истории футбола, выигравшим за один год Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок УЕФА.