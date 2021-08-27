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Капелло: «Жоржинью — символ нынешней сборной Италии»

10:57
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Бывший главный тренер «Реала» и сборной Англии Фабио Капелло прокомментировал игру полузащитника «Челси» Жоржинью.

«Жоржинью — символ нынешней сборной Италии. Благодаря ему ей удалось не пропускать много голов. Наблюдая за ним вживую, понял, насколько он важен для этой команды», — приводит слова Капелло официальный сайт УЕФА.

Жоржинью признан лучшим игроком сезона-2020/21 по версии УЕФА. В 2021 году хавбек наряду с одноклубником Эмерсоном стал первым игроком в истории футбола, выигравшим за один год Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок УЕФА.

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Сергей Разин все материалы автора

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