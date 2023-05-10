Макманаман: «Сити» теперь — в какой-то мере фаворит»

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Стив Макманаман прокомментировал ничью мадридской команды с «Манчестер Сити» (1:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов.

«Это же две великолепнейшие команды, не так ли? «Сити» теперь — в какой-то мере фаворит. Игра выдалась замечательная, фрагментами — высочайшего класса. По всему полю в борьбе за мяч шли захватывающие противостояния», — цитирует пресс-служба УЕФА Макманамана.

Ответная игра состоится в Манчестере через неделю, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.