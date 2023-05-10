Анчелотти vs Гвардиола: вопрос о финалисте ЛЧ решится в Манчестере

В первом полуфинале «Реал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя на «Сантьяго Бернабеу» (1:1).

Второй сезон подряд в полуфинале Лиги чемпионов сходятся «Реал» и «Манчестер Сити». Прошлогодние матчи получились шедевральными в целом, а ответный и вовсе сходу вошел в топ величайших еврокубковых игр. Конечно, вы не забыли ту схватку: до 90-й минуты команда Пепа Гвардиолы побеждала со счетом 1:0, но за оставшееся время «Реал» забил дважды, перевел встречу в овертайм, где и оформил выход в финал.

Сейчас от этого противостояния тоже ждали огня, и уже в первой встрече мы его получили. Хотя на расстановку сил значительно повлияло расписание — в отличие от прошлой весны, сейчас соперники начали в Мадриде.

Составы оказались вполне предсказуемыми. Обе команды потеряли лишь по защитнику — Эдер Милитао перебрал предупреждений, а Аке получил травму. В остальном — никаких больших сюрпризов. Гвардиола даже сохранил привычную гибридную схему с высокой ролью Стоунса. Но Карло Анчелотти удивил — не выбором исполнителей, а тактикой.

На чужом поле «Реал» нередко отдает мяч соперникам, но на «Сантьяго Бернабеу» мадридцы почти всегда стараются действовать по-хозяйски. Однако игру с «Манчестер Сити» начал неожиданно пассивно. В первые 15 минут гости громили сливочных по числу касаний в чужой штрафной 14:0, а по владению — 73 процента на 27.

Английская команда была лучше во всем, часто била по воротам: Де Брейне, Родри и дважды Холанн попали в створ в стартовый отрезок, хотя стопроцентными голевыми моментами нельзя назвать ни один из этих ударов. «Сити» примерялся и, видимо, предполагал, что так будет всегда.

Как выяснилось, «Реал» просто усыплял бдительность оппонента. Переждав какое-то время, хозяева начали все чаще покусывать «Ман Сити» контратаками. «Реал» перед матчем явно усиленно работал над прессингом на всех участках поля, и это потихоньку стало приносить плоды. В середине первого тайма Родри ошибся у своей штрафной под давлением Винисиуса, но Диаш в последний момент не позволил Бензема замкнуть прострел.

Прошлый еврокубковый сезон научил нас всех никогда не хоронить «Реал». В первом тайме речи об этом, разумеется, не шло, но эта 45-минутка все равно показательна: ее большую часть мадридцы подчеркнуто действовали без мяча и ни разу не пробили по воротам, но в нужный момент испанская пружина разжалась и прихлопнула оппонента. При этом забил «Реал» с помощью вовсе не контратаки, но скоростного прорыва Камавинги и его результативной передачи на Винисиуса.

До перерыва в центре внимания находились не только игроки, но и португальский арбитр Артур Диаш, который в нескольких моментах принимал спорные решения, причем чаще всего в пользу «Реала». В соцсетях многие болельщики «Сити» возмущались, хотя они скорее были расстроены промежуточным результатом. Во второй половине первого тайма гости сильно сдали, а особенно разочаровал Холанн — норвежец до конца встречи так и не выбрался из-под персональной опеки Рюдигера.

Однако «Сити» нашел другие пути к голу. После перерыва игра вообще разительно поменялась: специально или нет, но Гвардиола отдал мяч команде Анчелотти, только та ничего стоящего не могла с ним сделать. «Реал» будто бы не был готов к действиям первым номером — били часто, но чаще всего мимо.

А вот гости приспособились к смене картины на поле и начали создавать хорошие моменты. Особенно активен был Де Брейне — он уже через десять минут после возобновления матча мог дважды забивать Куртуа, но его соотечественник справился с тяжелыми ударами. А вот со следующим выстрелом Кевина не справился и Тибо — потеря «Реалом» мяча на своей половине поля привела к голу.

Мадридцы, конечно, не сдавались. Они вообще не знают, что это такое. Во втором тайме у «Королевского клуба» получалось далеко не все, но финиш встречи остался за ним: неплохо бил головой Бензема, а в конце основного времени эффектный удар удался вышедшему на замену Тчуамени — Эдерсон справился.

Больше взятия ворот зрители не увидели, так что исход противостояния точно решится в Манчестере. И там возможны любые сюрпризы.