Гвардиола: «Мы забили, когда «Реал» был лучше во втором тайме, но можем играть даже лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог первого матча с «Реалом» (1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

«[Игра] в Манчестере будет похожа на финал перед нашими болельщиками. Мы забили в то время, как они были лучше нас во втором тайме. Я поздравляю свою команду. В таких матчах вам нужны особенные игроки и Эдерсон был таковым сегодня. Кайл Уокер также был особенным против одного из лучших соперников, с которым вы только можете столкнуться в мире.

Мы хорошо защищались в штрафной. Глядя на наши усилия — это и есть плей-офф. Мы может защищаться и атаковать даже лучше. Алаба и Рюдигер были настолько близки к Холанну, что свободного пространства было очень мало. Мы скорректируем пару вещей на следующей неделе», — сказал Гвардиола после матча.

Ответная игра пройдут 17 мая в Манчестере и начнется в 22.00 мск.