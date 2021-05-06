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Азар извинился за свое поведение после поражения от «Челси»

23:31
Эден Азар. Фото getfootballnewsspain.com.
Эден Азар. Фото getfootballnewsspain.com.
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Форвард «Реала» Эден Азар принес извинения болельщикам команды. Сообщение он опубликовал в stories своего Instagram.

«Челси» победил «Реал» (2:0) в полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. После матча бельгиец подошел к игрокам своей бывшей команды и смеялся вместе с ними.

«Извините, — написал Азар. — Сегодня я прочитал много мнений о себе, и у меня не было намерения обидеть болельщиков «Реала». Я всегда мечтал играть за «Реал», и я пришел сюда побеждать. Сезон еще не закончен, и мы должны вместе биться за ла лигу. Hala Madrid

30-летний Азар перешел в «Реал» из «Челси» 7 июня 2019 года. В составе лондонского клуба он дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка Англии и Кубка лиги, а также два раза выиграл Лигу Европы.

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