Азар извинился за свое поведение после поражения от «Челси»

Форвард «Реала» Эден Азар принес извинения болельщикам команды. Сообщение он опубликовал в stories своего Instagram.

«Челси» победил «Реал» (2:0) в полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. После матча бельгиец подошел к игрокам своей бывшей команды и смеялся вместе с ними.

Eden Hazard's reaction after losing the #UCL semi final ? ? pic.twitter.com/JvdAa1ahBn — talkSPORT (@talkSPORT) May 5, 2021

«Извините, — написал Азар. — Сегодня я прочитал много мнений о себе, и у меня не было намерения обидеть болельщиков «Реала». Я всегда мечтал играть за «Реал», и я пришел сюда побеждать. Сезон еще не закончен, и мы должны вместе биться за ла лигу. Hala Madrid!»

30-летний Азар перешел в «Реал» из «Челси» 7 июня 2019 года. В составе лондонского клуба он дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка Англии и Кубка лиги, а также два раза выиграл Лигу Европы.