Лукас Храдецки: «Очень расстроен из-за своей ошибки»

Вратарь «Байера» Лукас Храдецки после поражения от «Локомотива» в 1-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что вся команда разочарована. По его мнению, в начале второго тайма леверкузенцы должны были забивать второй мяч.

— Очевидно, что вся наша команда разочарована, — цитирует пресс-служба УЕФА Гралецки. — Я лично очень расстроен из-за своей ошибки. Пытался ввести мяч в игру, что является важным элементом при построении нашей игры. Мы хотим как можно дольше владеть мячом, и потому иногда наши решения выглядят немного рискованными. Хотелось бы, чтобы это было иначе, но это не последняя моя ошибка.

Нам очень не повезло в начале второго тайма, когда мы были обязаны забивать второй мяч. Мы доминировали, но мяч в ворота не шел. Это очень тяжелый вечер.

Надо будет извлечь урок из своих ошибок и из того, как беспощадно нас за них наказали. Мы играли немного нервно. Мы играли без своей обычной уверенности, а на таком уровне за это наказывают. Но нельзя вешать нос. Мы по-прежнему способны взять в этой группе какие-то очки.

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