Луиш Каштру: «Шахтер» не будет менять тактическую схему без Тайсона, Марлоса и Дентинью"

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В этой игре команде не смогут помочь Тайсон, Марлос и Дентинью.

— Нас ждет очень требовательная игра, — цитирует Каштру официальный сайт «Шахтера».- Важно рассчитывать абсолютно на всех ребят, которые сейчас доступны. Тайсон не прилетел из-за травмы. Но стоит сконцентрироваться не на тех, кто остался в Киеве, а на тех, кто с нами и готов принять участие в матче. Три, четыре или пять защитников — можно менять постоянно. Но мы всегда стараемся оставаться собой. До сегодня команда всегда играла одинаково, и в связи с отсутствием трех футболистов — Тайсона, Марлоса и Дентинью — менять тактическую схему мы не будем. Очень важно идти своим путем. Мы верим, что только так, с нашей игрой, мы можем добиться хороших результатов.

Матч «Манчестер Сити» — «Шахтер» состоится 25 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.