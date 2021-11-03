Луческу считает, что киевское «Динамо» не заслужило поражения в матче с «Барселоной»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Считаю, что мы заслужили сыграть вничью, мы хорошо играли, лучше, чем в прошлых матчах. «Динамо» более уверенно действовало в атаке, но нам опять не удалось забить. Впрочем, не будем забывать, что у нас сильная группа, все соперники сильнее нас. Мы пытаемся дотянуться до их уровня, но пока этого еще не случилось.



«Барселона» провела хороший матч, возможно, в данный момент это лучший матч этой команды в группе. Гави, Гонсалес, Фати и Эрик Гарсия — это будущее. Думаю, что «Барса» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, это важно для молодых талантов клуба», — приводит официальный сайт УЕФА слова Луческу.

Киевское «Динамо» идет на последнем месте в группе Е с 1 очком, «Барселона» благодаря победе над киевлянами поднялась на второе место с 6 очками в 4 матчах.