Ловрен рассказал, как команда должна сыграть с «Боруссией»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен предположил, как нужно действовать российскому клубу в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии».

«Будет ли с «Боруссией» сложнее, чем с «Брюгге»? Определенно. Возможно, это тревожный звонок для каждого из нас. Мы должны лучше защищаться, быть более компактными. Потому что «Боруссия» — топ-клуб, с отличными нападающими, центром поля и обороной. Это будет сложная игра, но если вы работаете как единое целое, всегда есть шансы», — цитирует Ловрена пресс-служба «Зенита».