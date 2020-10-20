Ловрен рассказал, как команда должна сыграть с «Боруссией»
20 октября 2020, 23:27
Защитник «Зенита» Деян Ловрен предположил, как нужно действовать российскому клубу в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии».
«Будет ли с «Боруссией» сложнее, чем с «Брюгге»? Определенно. Возможно, это тревожный звонок для каждого из нас. Мы должны лучше защищаться, быть более компактными. Потому что «Боруссия» — топ-клуб, с отличными нападающими, центром поля и обороной. Это будет сложная игра, но если вы работаете как единое целое, всегда есть шансы», — цитирует Ловрена пресс-служба «Зенита».
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-10-20-deyan-lovren-u-nas-bylo-mnogo-khoroshikh-momentov-no-zabit-ne-udalos.htm
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