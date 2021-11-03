Фердинанд — о Роналду: «Он появляется в самый важный момент и выполняет свою работу»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о нападающем команды Криштиану Роналду после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2).
«Люди говорят, что Роналду недостаточно работает, но он делает самое сложное в игре — забивает голы. В критический момент появляется он — в любой стране, на любом стадионе, в любое время. Он появляется в самый важный момент и выполняет свою работу.
Интенсивности не было. Когда смотришь на это, задаешься вопросом, по какой схеме они играют. Это был беспорядок. Криштиану спас их во втором тайме", — приводит слова Фердинанда BBC Sport.
В этом матче 36-летний португалец оформил дубль. Он сравнял счет на 90+2-й минуте встречи и спас свою команду от поражения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю