Ловрен может сыграть против «Мальме» в Лиге чемпионов
12:12
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».
— Кто точно пропустит встречу? Готов ли выйти в основе Азмун?
— Готовятся к игре все за исключением Оздоева и Караваева. У каждого есть шанс выйти в основе. Посмотрим, кто может помочь команде.
— В каком состоянии Ловрен?
— Он готовится к игре, пропустил много. Посмотрим, насколько он готов, сможет ли принять участие в матче.
Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени.
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