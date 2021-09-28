Ловрен может сыграть против «Мальме» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

— Кто точно пропустит встречу? Готов ли выйти в основе Азмун?

— Готовятся к игре все за исключением Оздоева и Караваева. У каждого есть шанс выйти в основе. Посмотрим, кто может помочь команде.

— В каком состоянии Ловрен?

— Он готовится к игре, пропустил много. Посмотрим, насколько он готов, сможет ли принять участие в матче.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени.