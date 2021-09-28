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Ловрен может сыграть против «Мальме» в Лиге чемпионов

12:12
Защитник «Зенита» Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Защитник «Зенита» Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

— Кто точно пропустит встречу? Готов ли выйти в основе Азмун?

— Готовятся к игре все за исключением Оздоева и Караваева. У каждого есть шанс выйти в основе. Посмотрим, кто может помочь команде.

— В каком состоянии Ловрен?

— Он готовится к игре, пропустил много. Посмотрим, насколько он готов, сможет ли принять участие в матче.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени.

Зенит — Мальме

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры