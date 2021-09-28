Полузащитник «Мальме» Ульссон: «Дзюба — высокий и большой, при этом очень техничный»
10:35
Полузащитник «Мальме» Мартин Ульссон поделился мнением о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.
«Помню, мы встречались с ним в матчах сборных, между нами было много дуэлей. Он очень высокий и большой, при этом Дзюба очень техничный. Будет тяжело, но у нас хорошие игроки в обороне, и мы сможем показать достойную игру против него», — цитирует Ульссона ТАСС со ссылкой на Expressen.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме» состоится завтра, 29 сентября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19.45 (мск).
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