«Байер» на своем официальном сайте опубликовал превью матча группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом», в котором в числе прочего немецкий клуб обратил внимание на статистику последних игр железнодорожников в турнире, а также в чемпионате России.

— Последние результаты в чемпионате России не были положительными для «Локомотива»: домашнее поражение со счетом 0:3 в дерби со «Спартаком» под руководством нового тренера Доменико Тедеско, затем две ничьи в Уфе и дома с «Краснодаром». Однако последняя игра перед матчем Лиги чемпионов завершился победой на новичком лиги «Тамбовом» со счетом 3: 2, — написал немецкий клуб.

— Команда из российской столицы проиграла последние три матча в Лиге чемпионов. Как и «Байер», «Локомотив» находится под давлением, поскольку борется за место в плей-офф еврокубков. Борьба за третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы означает, что матч будет напряженным. Задача — избежать поражения!

Матч «Локомотив» — «Байер» состоится во вторник, 26 ноября в 21.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию. Для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, красно-зеленым нужно набирать очки в игре с немецким клубом и ждать осечки «Атлетико» в гостевой встрече с «Ювентусом».

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