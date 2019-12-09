«Локомотив» прилетел в Мадрид

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграет с «Атлетико». Московский клуб уже прилетел в Мадрид, где пройдет встреча, сообщает Twitter красно-зеленых.

Игра состоится в среду, 11 декабря. Начало матча — 23.00 (мск).

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