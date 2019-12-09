«Локомотив» прилетел в Мадрид
17:28
В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграет с «Атлетико». Московский клуб уже прилетел в Мадрид, где пройдет встреча, сообщает Twitter красно-зеленых.
Привет, Мадрид! ? #АтлетикоЛоко | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #AtletiFCLM pic.twitter.com/zVdz2iqqoX— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 9, 2019
Игра состоится в среду, 11 декабря. Начало матча — 23.00 (мск).
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