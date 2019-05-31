"Ливерпуль" назвал игроков, которые полетят на финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" огласил список из 23 футболистов, которые полетят на финал Лиги чемпионов в Мадрид. В решающей игре команда встретится с "Тоттенхэмом", матч пройдет на стадионе "Метрополитано" 1 июня.

Вратари: Алиссон, Симон Миньоле, Куивин Келлехер;

Защитники: Трент Александр-Арнольд, Джо Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Виргил ван Дейк;

Полузащитники: Фабинью, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джорджиньо Вайналдум;

Нападающие: Риан Брюстер, Роберту Фирмину, Садио Мане, Дивок Ориги, Мохамед Салах, Джердан Шачири, Дэниэл Старридж.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"