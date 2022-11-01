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Сегодня, 21:00

«Ливерпуль» — «Наполи»: смотреть прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Видеотрансляция матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи» начнется в 22.45 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

1 ноября «Ливерпуль» дома примет «Наполи» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия), начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Наполи». Видеотрансляция игры будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 22.45.

«Ливерпуль» с 12 очками занимает второе место в группе А. «Наполи» — первый с 15 баллами.

В составе итальянской команды выступает экс-нападающий «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия.

Лига чемпионов. Группа A
01 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Наполи

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
0
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