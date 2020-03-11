Стали известны составы «Ливерпуля» и «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Восстановившийся от травмы нападающий мадридцев Диегу Коста попал в стартовый состав. Последний раз он выходил с первых минут в начале ноября, когда «матрасники» уступили «Байеру» (1:2).

«Ливерпуль»: Адриан — Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Вайналдум — Салах, Роберту Фирмину, Мане.

«Атлетико»: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Ренан Лоди — Коке, Сауль Ньигес, Томас — Корреа, Жоау Феликс, Диегу Коста.

Первая игра в Мадриде завершилась победой испанского клуба — 1:0.

Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Атлетико».

Ливерпуль — Атлетико