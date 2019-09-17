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«Лион» — «Зенит»: Осорио и Караваев в стартовом составе гостей

18:55
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Лиона» на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет во Франции, сегодня, 17 сентября.

Стартовый состав «Лиона»: Лопеш — Коне, Дюбуа, Марселу, Денайер — Тузар, Мендес, Рейне-Аделаида — Траоре, Депай, Дембеле.

Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев — Дриусси, Осорио, Барриос, Жирков — Дзюба, Азмун.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Лион» — «Зенит».

Лион — Зенит

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https://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027037/index.html?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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