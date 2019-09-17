«Лион» — «Зенит»: Осорио и Караваев в стартовом составе гостей
18:55
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Лиона» на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет во Франции, сегодня, 17 сентября.
Стартовый состав «Лиона»: Лопеш — Коне, Дюбуа, Марселу, Денайер — Тузар, Мендес, Рейне-Аделаида — Траоре, Депай, Дембеле.
Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев — Дриусси, Осорио, Барриос, Жирков — Дзюба, Азмун.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Лион» — «Зенит».
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