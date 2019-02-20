"Лион" и "Барселона" сыграли вничью

"Лион" на своем поле сыграл вничью с "Барселоной"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0). Хозяева играли без своего лидера и капитана Набиля Фекира, который пропустил встречу из-за дисквалификации. Каталонцы 5 раз пробили в створ ворот соперника, а "ткачи" - 2.

Ответная встреча состоится в Испании 13 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

"Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания) - 0:0

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Денайер, Марселу, Менди, Траоре (Тузар, 69), Ауар, Ндомбеле (Диоп, 84), Депай, Террье (Корне, 76), Мус.Дембеле.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Сержи Роберто (Видаль, 81), Бускетс, Ракитич, Месси, Суарес, У.Дембеле (Коутинью, 67).

Предупреждения: Ауар, 3. Дюбуа, 33. Сержи Роберто, 80. Семеду, 88.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

19 февраля. Лион. Стадион "Люмьер".