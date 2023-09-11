Лига чемпионов: расписание матчей группы D

Матчи групп Лиги чемпионов будут проходить во вторник и среду.

Команды группы D стартуют в среду, 20 сентября. В этот день пройдут матчи «Бенфика» — «Зальцбург» и «Реал Сосьедад» — «Интер».

Заключительный, 6-й тур квартета D должен состояться во вторник, 12 декабря. Групповой раунд завершится играми «Интер» — «Реал Сосьедад» и «Зальцбург» — «Бенфика».

«СЭ» публикует расписание матчей группы C Лиги чемпионов 2023 / 2024. Время начала всех игр — московское.

Группа D

Лига чемпионов, группа D: расписание матчей

20 сентября, среда

1 тур

22.00. «Бенфика» — «Зальцбург»

22.00. «Реал Сосьедад» — «Интер»

3 октября, вторник

2 тур

19.45. «Зальцбург» — «Реал Сосьедад»

22.00. «Интер» — «Бенфика»

24 октября, вторник

3 тур

19.45. «Интер» — «Зальцбург»

22.00. «Бенфика» — «Реал Сосьедад»

8 ноября, среда

4 тур

20.45. «Реал Сосьедад» — «Бенфика»

23.00. «Зальцбург» — «Интер»

29 ноября, среда

5 тур

23.00. «Бенфика» — «Интер»

23.00. «Реал Сосьедад» — «Зальцбург»

12 декабря, вторник

6 тур

23.00. «Интер» — «Реал Сосьедад»

23.00. «Зальцбург» — «Бенфика»

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

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