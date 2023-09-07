«ПСЖ» не включил Верратти и Экитике в заявку на Лигу чемпионов

«ПСЖ» решил не вносить полузащитника Марко Верратти и нападающего Уго Экитике в заявку на Лигу чемпионов сезона-2023/24. Парижский клуб отправил в УЕФА список из 24 игроков (на одного меньше разрешенного максимума).

В ближайшее время итальянский полузащитник может перебраться в Саудовскую Аравию. Французского форварда летом хотели заполучить «Зенит» и «Айнтрахт».

В отличие от Верратти и Экитике, вратарь Кейлор Навас, об уходе которого было объявлено летом, попал в заявку на Лигу чемпионов.

В 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» 19 сентября на «Парк де Пренс» сыграет против дортмундской «Боруссии».