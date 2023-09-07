Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 05:06

«ПСЖ» не включил Верратти и Экитике в заявку на Лигу чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«ПСЖ» решил не вносить полузащитника Марко Верратти и нападающего Уго Экитике в заявку на Лигу чемпионов сезона-2023/24. Парижский клуб отправил в УЕФА список из 24 игроков (на одного меньше разрешенного максимума).

В ближайшее время итальянский полузащитник может перебраться в Саудовскую Аравию. Французского форварда летом хотели заполучить «Зенит» и «Айнтрахт».

В отличие от Верратти и Экитике, вратарь Кейлор Навас, об уходе которого было объявлено летом, попал в заявку на Лигу чемпионов.

В 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» 19 сентября на «Парк де Пренс» сыграет против дортмундской «Боруссии».

Марко Верратти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Медведев оценил российский четвертьфинал US Open с Рублевым
11 тысяч участников мексиканского марафона дисквалифицированы за обман
Bloomberg заявило о выработке единого подхода G20 по конфликту на Украине
Посольство РФ назвало бесчеловечными поставки США снарядов с обедненным ураном
Собянин открыл станции «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» Солнцевской линии
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тер Штеген: «Люди оценивают футболистов, основываясь на результатах в Лиге чемпионов»
Новости
RSS RSS
Все новости