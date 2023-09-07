Лига чемпионов: расписание матчей группы А
Групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2023/2024 стартует 19 сентября и завершится 13 декабря. Игры групп Лиги чемпионов традиционно проходят во вторник и среду. Групповой этап в группе А стартует 20 сентября (среда) матчами «Галатасарай» — «Копенгаген» и «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Заключительные игры назначены на 12 декабря (вторник): «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» и «Копенгаген» — «Галатасарай».
«СЭ» публикует расписание матчей группы А Лиги чемпионов 2023/2024. Время начала всех игр — московское.
Группа А
Лига чемпионов, группа А: расписание матчей
20 сентября, среда
1 тур
19.45. «Галатасарай» — «Копенгаген»
22.00. «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»
3 октября, вторник
2 тур
22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»
22.00. «Копенгаген» — «Бавария»
24 октября, вторник
3 тур
19.45. «Галатасарай» — «Бавария»
22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»
8 ноября, среда
4 тур
23.00. «Бавария» — «Галатасарай»
23.00. «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»
29 ноября, среда
5 тур
20.45. «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»
23.00. «Бавария» — «Копенгаген»
12 декабря, вторник
6 тур
23.00. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»
23.00. «Копенгаген» — «Галатасарай»
Полное расписание матчей группового турнира Лиги чемпионов читайте на нашем сайте «СЭ».
В этом сезоне розыгрыш Лиги чемпионов пройдет в последний раз в традиционном формате — в групповом турнире примут участие 32 команды. Они будут разбиты на 8 групп по 4 в каждой с учетом клубного рейтинга и турнирных достижений. Каждый клуб проведет по 6 матчей: 2 раза с каждым их соперников — на своем поле и на чужом.
Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024 состоится 1 июня 2024 года на новом стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Этот финал Лиги чемпионов станет девятым для Англии, что станет повторением рекордов Италии, Германии и Испании.
Лига чемпионов: таблицы, календарь, статистика, статьи и видео