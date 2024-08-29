Объясняем, что изменится, а что останется прежним в еврокубковом турнире.

Как изменится формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25?

Ключевым пунктом реформы УЕФА является отказ от привычного вида группового турнира Лиги чемпионов. В знакомом формате 32 команды разделены на восемь групп по четыре клуба в каждой. С сезона-2024/25 групповой турнир сильно поменяется и будет представлять собой одну единую таблицу с 36 командами.

Теперь каждая команда проведет восемь матчей с восемью разными соперниками. Четыре игры — дома, вторую половину — на выезде. Для определения календаря все команды распределят по четырем корзинам «посева». Каждый клуб сыграет с двумя соперниками из каждой из этих корзин. Матч с одним соперником из каждой корзины пройдет на своем поле, со вторым — в гостях.

В групповом турнире Лиги чемпионов-2024/25 сыграют 36 команд. Фото Кадр из презентации УЕФА

Каждая команда сыграет с 8 разными соперниками: 4 матча дома и 4 на выезде. Фото Кадр из презентации УЕФА

Как будут распределены четыре дополнительных места в групповом турнире Лиги чемпионов?

Отбор в основной турнир Лигу чемпионов по-прежнему будет зависеть от итогового места клуба в своем национальном чемпионате, а квоты лиг для участия в еврокубках зависят от положения каждой ассоциации в рейтинге УЕФА.

32 команды получат места в группе ЛЧ по привычной формуле нынешнего сезона с прямым попаданием или проходом отборочных раундов, а дополнительные четыре места с сезона-2024/25 будут распределены следующим образом:

Первый слот: достанется команде, которая займет третье место в чемпионате ассоциации, располагающейся на пятой строчке в таблице коэффициентов УЕФА.

Второй слот: получит чемпион своего национального первенства благодаря увеличению с четырех до пяти клубов, прошедших квалификацию по пути чемпионов отбора Лиги чемпионов, который теперь будет состоять из четырех раундов.

Третий и четвертый слоты: достанутся клубам тех футбольных ассоциаций, которые покажут лучшие результаты в предыдущем сезоне на основании таблицы коэффициентов УЕФА. Каждая из этих двух ассоциаций получит по одному дополнительному месту в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2024/25. Данные слоты достанутся клубам, которые заняли следующее место после тех команд, которые уже попали в ЛЧ.

Как изменится формат плей-офф Лиги чемпионов?

Восемь лучших команд группового турнира выходят напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. Занявшие места с 9-е по 24-е клубы проведут дополнительный стыковой раунд для определения еще восьми участников 1/8 финала. Те команды, которые закончат групповой турнир на местах с 25-го по 32-е, выбывают из ЛЧ и не попадают в Лигу Европы.

В стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов команды, занявшие в группе места с 9-го по 16-е, встретятся с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Игры пройдут в привычном двухматчевом противостоянии — дома и на выезде. Восемь команд, которые одержат победы в своих парах стыков, в 1/8 финала ЛЧ сыграют с клубами, которые напрямую вышли в плей-офф.

Начиная со стадии 1/8 финала Лиги чемпионов действует нынешний формат плей-офф с двухматчевыми противостояниями, по итогу которых одна команда из пары покидает турнир.

Схема плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/25. Фото Кадр из презентации УЕФА

Изменятся ли форматы Лиги Европы и Лиги конференций с сезона 2024/25?

Да. Аналогичные изменения формата также коснутся Лиги Европы (восемь матчей с восемью разными командами в групповом турнире) и Лиги конференций (шесть игр с шестью разными клубами в групповом турнире). В группах этих еврокубков также выступят по 36 команд.

Каким будет календарь в новом формате Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций?

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы группового турнира с участием 36 команд пройдут с сентября 2024 года по январь 2025-го. Игры Лиги конференций будут проводиться с сентября по декабрь.

В стандартные недели матчи ЛЧ традиционно будут проходить по вторникам и средам, а Лиги Европы и Лиги конференций — по четвергам. В последний игровой день группового турнира еврокубков все матчи будут начаты в одно время.

Во время эксклюзивной недели Лиги чемпионов матчи пройдут во вторник, среду и четверг. На эксклюзивной неделе Лиги Европы матчи будут проходить в среду и четверг, а Лиги конференций — в четверг.

Вид из-за ворот матча Лиги чемпионов. Фото Global Look Press

Даты матчей Лиги чемпионов

Еврокубковый отбор стартует в середине июля после финального турнира Евро-2024. Матчи групп Лиги чемпионов и Лиги Европы запланированы с сентября по январь, а Лиги конференций — с сентября по декабрь. В каждом из трех клубных турниров УЕФА будет одна эксклюзивная игровая неделя, а два других турнира на этой неделе не запланированы. Плей-офф ЛЧ стартует в феврале, а финал назначен на последний день мая 2025 года.

Когда пройдут жеребьевки Лиги чемпионов сезона 2024/25?

Первый квалификационный раунд: 18 июня 2024 года.

Второй квалификационный раунд: 19 июня.

Третий квалификационный раунд: 22 июля.

Квалификационный раунд плей-офф: 5 августа.

Групповой турнир: 29 августа.

Стыковой раунд плей-офф: 31 января 2025 года.

1/8 финала, четвертьфинал и полуфинал: 21 февраля.

Когда состоятся матчи квалификации Лиги чемпионов 2024/25?

Первый квалификационный раунд: 9-10 и 16-17 июля 2024 года.

Второй квалификационный раунд: 23-24 и 30-31 июля.

Третий квалификационный раунд: 6, 7 и 13 августа.

Квалификационный раунд плей-офф: 20-21 и 27-28 августа.

Групповой турнир Лиги чемпионов

1-й тур: 17-19 сентября 2024 года.

2-й тур: 1-2 октября.

3-й тур: 22-23 октября.

4-й тур: 5-6 ноября.

5-й тур: 26-27 ноября.

6-й тур: 10-11 декабря.

7-й тур: 21-22 января 2025 года.

8-й тур: 29 января.

Плей-офф Лиги чемпионов

Стыковой раунд плей-офф: 11-12 и 18-19 февраля 2025 года.

1/8 финала: 4-5 и 11-12 марта.

Четвертьфиналы: 8-9 и 15-16 апреля.

Полуфиналы: 29-30 апреля и 6-7 мая.

Финал: 31 мая 2025 года.

Стадион «Альянц Арена». Фото Reuters

Где пройдет финал Лиги чемпионов в 2025 году?

Сезон Лиги чемпионов 2024/25 завершится финальным матчем в Мюнхене на «Альянц Арене» 31 мая 2025 года. Немецкий стадион примет решающий поединок главного еврокубка впервые с 2012-го.

Стадион был построен 30 апреля 2005 года. Спортивный комплекс расположен на Вернер-Гейзенберг-Алле и принадлежит «Баварии». На нем было проведено четыре игры чемпионата Европы-2020. «Альянц Арена» также примет матчи Евро-2024. Стадион первым в истории организует игры двух подряд чемпионатов Европы. Вместимость этой арены составляет 67 000 человек.