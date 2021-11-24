Лига чемпионов-2021/22: турнирная таблица группы H после матчей 5-го тура

«Зенит» сыграл вничью на выезде со шведским «Мальме» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Зенит» идет на третьем месте в таблице квартета (4 очка), команда точно обеспечила себе третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы. «Мальме» набрал свое первое очко.

В плей-офф же уже вышли «Челси» и «Ювентус», которые набрали по 12 баллов.