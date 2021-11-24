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Лига чемпионов-2021/22: турнирная таблица группы H после матчей 5-го тура

01:00
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«Зенит» сыграл вничью на выезде со шведским «Мальме» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Зенит» идет на третьем месте в таблице квартета (4 очка), команда точно обеспечила себе третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы. «Мальме» набрал свое первое очко.

В плей-офф же уже вышли «Челси» и «Ювентус», которые набрали по 12 баллов.

Группа H

И

В

Н

П

М

О

Челси

5

4

0

1

10-1

12

Ювентус

5

4

0

1

9-6

12

Зенит

5

1

1

3

7-7

4

Мальме

5

0

1

4

1-13

1

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры