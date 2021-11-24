Лига чемпионов-2021/22: турнирная таблица группы H после матчей 5-го тура
01:00
«Зенит» сыграл вничью на выезде со шведским «Мальме» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 1:1.
«Зенит» идет на третьем месте в таблице квартета (4 очка), команда точно обеспечила себе третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы. «Мальме» набрал свое первое очко.
В плей-офф же уже вышли «Челси» и «Ювентус», которые набрали по 12 баллов.
|
Группа H
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
5
|
4
|
0
|
1
|
10-1
|
12
|
5
|
4
|
0
|
1
|
9-6
|
12
|
5
|
1
|
1
|
3
|
7-7
|
4
|
5
|
0
|
1
|
4
|
1-13
|
1
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