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«Севилья» на своем поле победила «Вольфсбург»

00:57
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«Севилья» на своем поле победила «Вольфсбург» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Испанцы выиграли со счетом 2:0.

В другом матче группы «Лилль» с минимальным счетом переиграл «Зальцбург» — 1:0.

Лига чемпионов. Группа G
23 нояб, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:0
Вольфсбург
Голы
Хоан Хордан, 12 (1:0), Мир, 90+7 (2:0)
Севилья
Буну Монтиэль Акунья Диегу Карлос (Аугустинссон, 90+4 ) Кунде Хоан Хордан (Дилэйни, 82 ) Ракитич (Рекик, 90+4 ) Фернанду Режес Окампос Эль-Хаддади (Оливер Торрес, 80 ) Гомес (Мир, 80 )
Вольфсбург
Перван Лакруа Руссийон (Паулу Отавиу, 75) Баку (Мбабу, 76) Брукс (Гинчек, 88) Вранкс (Лукебакио, 75) Гилавоги Арнольд Герхардт (Филипп, 67) Вегхорст Нмеча
Предупреждения
Фернанду Режес 37  -  Гилавоги 52, Арнольд 82, Нмеча 90
Судьи
Джюнейт Чакыр

Лига чемпионов. Группа G
23 нояб, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:0
Зальцбург
Голы
Давид, 31 (1:0)
Лилль
Грбич Зеки Челик Тиагу Джало Жозе Фонти Мандава Шека Ренату Санчеш Бамба Давид (Лихаджи, 90+3 ) Бурак Йылмаз (Онана, 70 ) Веа (Юсуф Языджи, 84 )
Зальцбург
Кен Онгене Ульмер Вебер Кристенсен Ааронсон (Бернарду, 85) Зейвальд (Кьергор, 85) Камара Сучич (Капальдо, 59) Адейеми Шешко (Адаму, 59)
Предупреждения
Тиагу Джало 14, Шека 67, Бамба 90  -  Кристенсен 8, Зейвальд 35, Адейеми 90, Кьергор 90
Судьи
Энтони Тэйлор

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/groups/

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Иван Шитик все материалы автора

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