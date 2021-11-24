«Севилья» на своем поле победила «Вольфсбург» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Испанцы выиграли со счетом 2:0.

В другом матче группы «Лилль» с минимальным счетом переиграл «Зальцбург» — 1:0.