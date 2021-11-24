«Севилья» на своем поле победила «Вольфсбург»
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«Севилья» на своем поле победила «Вольфсбург» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Испанцы выиграли со счетом 2:0.
В другом матче группы «Лилль» с минимальным счетом переиграл «Зальцбург» — 1:0.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/groups/
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