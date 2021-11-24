Лига чемпионов-2021/22: турнирная таблица группы F после матчей 5-го тура

«Аталанта» сыграла вничью с «Янг Бойз» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:3.

После пяти туров «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице группы F. Бергамаски имеют в своем активе 6 очков в пяти матчах.

В этой группе «Манчестер Юнайтед» уже гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ.