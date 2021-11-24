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Лига чемпионов-2021/22: турнирная таблица группы F после матчей 5-го тура

01:20
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«Аталанта» сыграла вничью с «Янг Бойз» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:3.

После пяти туров «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице группы F. Бергамаски имеют в своем активе 6 очков в пяти матчах.

В этой группе «Манчестер Юнайтед» уже гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ.

Группа F

И

В

Н

П

М

О

Манчестер Юнайтед

5

3

1

1

10-7

10

Вильярреал

5

2

1

2

9-7

7

Аталанта

5

1

3

1

10-10

6

Янг Бойз

5

1

1

3

6-11

4

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Иван Шитик все материалы автора

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