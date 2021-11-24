Лига чемпионов-2021/22: турнирная таблица группы F после матчей 5-го тура
01:20
«Аталанта» сыграла вничью с «Янг Бойз» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:3.
После пяти туров «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице группы F. Бергамаски имеют в своем активе 6 очков в пяти матчах.
В этой группе «Манчестер Юнайтед» уже гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ.
|
Группа F
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10-7
|
10
|
5
|
2
|
1
|
2
|
9-7
|
7
|
5
|
1
|
3
|
1
|
10-10
|
6
|
5
|
1
|
1
|
3
|
6-11
|
4
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю