«Лейпцигу» могут засчитать поражение в матче с «Ливерпулем»

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль», возможно, пройдет на нейтральном поле, сообщает 3 февраля Sky Sports. Это связано с новыми коронавирусными ограничениями, приятными немецкими властями. Если клуб не найдет альтернативное место для проведения игры или не сообщит в срок о невозможности провести матч дома, команде засчитают поражение, согласно регламенту УЕФА.

По решению властей, запрещен въезд в Германию из тех стран, где выявлен новый штамм коронавируса. Великобритания входит в их число, что ставит под угрозу проведение матча в Германии. Ограничения действуют как минимум до 17 февраля, матч же должен состояться 16 февраля. Исключение сделали только для граждан Германии или живущих в стране.

«Лейпциг» обратился с просьбой сделать для «Ливерпуля» специальное исключение и разрешить соперниками прибыть в Германию. В клубе сообщили, что находятся на контакте с местными властями, с «Ливерпулем» и с УЕФА по этому поводу. Если такое исключение получить не удастся, «Лейпциг» обязан проинформировать УЕФА об это до полуночи 8 февраля.

После этого немецкий клуб должен будет предложить нейтральное поле для проведения матча там, куда смогут без ограничений прибыть обе команды. Если «Лейпциг» не сможет этого сделать, немецкой команде засчитают поражение со счетом 0:3.