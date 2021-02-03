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«Лацио» внес изменения в заявку на Лигу чемпионов

00:09

«Лацио» добавил двух игроков в состав на плей-офф Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.

В заявку включены защитник Маттео Музаккьо и полузащитник Сенад Лулич.

Двое футболистов были исключены из заявки — защитники Дьяван Андерсон и Фелипе Луис.

«Лацио» вышел из группы Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», «Брюгге» и «Зенитом» со второго места. В 1/8 финала итальянскому клубу предстоят встречи с «Баварией», действующим обладателем трофея.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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