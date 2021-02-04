«Ливерпуль» не получит разрешения на въезд в Германию

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» не сможет пройти на домашнем стадионе немецкого клуба. Федеральная полиция ФРГ 4 февраля сообщила клубу, английская команда не получит разрешения на выезд в страну, информирует Sky Sports.

Немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ.

Если «Ливерпулю» не будет выдано разрешение, а «Лейпциг» не сумеет найти нейтральное поле, клубу из Германии будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Встреча пары «Лейпциг» — «Ливерпуль» в Германии запланирована на 16 февраля.