«Лейпциг» попросил немецкие власти пустить «Ливерпуль» в страну

Во вторник «Лейпциг» обратился к немецким властям с просьбой разрешить английскому «Ливерпулю» прилететь в страну, сообщает kicker.

«Лейпциг» должен принимать «Ливерпуль» в матче 1/8 Лиги чемпионов 16 февраля, однако ограничения на въезд в Германию будут действовать минимум до 17 февраля. Также команды обсуждают с УЕФА возможность проведения игры не нейтральной территории.

В 1/8 Лиги чемпионов вышли сразу 4 немецкие команды, однако дортмундская «Боруссия» первый матч с «Севильей» проведет на выезде, как и «Бавария», которая сыграет с «Лацио» в Риме.

Следующей за «Ливерпулем» командой, которая должна сыграть в Германии в Лиге чемпионов, является «Манчестер Сити». Их игра с «Боруссией» из Менхенгладбаха запланирована на 24 февраля.