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Облак надеется выиграть Лигу чемпионов с «Атлетико»

06:22
Ян Облак. Фото Instagram
Ян Облак. Фото Instagram
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Голкипер «Атлетико» Ян Облак признался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов. В 1/8 финала турнира в этом сезоне мадридская команда встретится с «Челси». Первый матч — 23 февраля.

— Не знаю, выиграю ли я Лигу чемпионов, но в каждом сезоне есть шанс на это, — цитирует Cadena SER Облака. — Когда начинается сезон, мы все находимся на одном уровне на групповой стадии. Надеюсь, у «Атлетико» есть шанс выиграть Лигу чемпионов. Нет ничего прекраснее, чем выиграть этот турнир с «Атлетико».

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