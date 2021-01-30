Облак надеется выиграть Лигу чемпионов с «Атлетико»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак признался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов. В 1/8 финала турнира в этом сезоне мадридская команда встретится с «Челси». Первый матч — 23 февраля.

— Не знаю, выиграю ли я Лигу чемпионов, но в каждом сезоне есть шанс на это, — цитирует Cadena SER Облака. — Когда начинается сезон, мы все находимся на одном уровне на групповой стадии. Надеюсь, у «Атлетико» есть шанс выиграть Лигу чемпионов. Нет ничего прекраснее, чем выиграть этот турнир с «Атлетико».