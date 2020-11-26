Левандовски сравнялся с Раулем по голам в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в матче группового турнира Лиги чемпинов против «Зальцбурга». Для него этот мяч стал 71-м в карьере в еврокубке.

Как сообщает пресс-служба турнира, 32-летний поляк сравнялся по количеству голов в Лиге чемпионов с экс-нападающим «Рауля» и «Шальке» Раулем Госалесом.

? Robert Lewandowski has now scored 71 Champions League goals in his career — equalling tally by Ra?l Gonz?lez ?#UCL pic.twitter.com/IG0vkwruyL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2020

Левандовски сыграл в 93 матчах Лиги чемпионов, выступая за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию». Больше него в еврокубке забили только Лионель Месси (118) и Криштиану Роналду (131).