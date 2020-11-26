Левандовски сравнялся с Раулем по голам в Лиге чемпионов
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в матче группового турнира Лиги чемпинов против «Зальцбурга». Для него этот мяч стал 71-м в карьере в еврокубке.
Как сообщает пресс-служба турнира, 32-летний поляк сравнялся по количеству голов в Лиге чемпионов с экс-нападающим «Рауля» и «Шальке» Раулем Госалесом.
Левандовски сыграл в 93 матчах Лиги чемпионов, выступая за дортмундскую «Боруссию» и «Баварию». Больше него в еврокубке забили только Лионель Месси (118) и Криштиану Роналду (131).
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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