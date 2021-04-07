Лескотт впечатлен игрой Фоудена в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:1) отметил игру полузащитника Фила Фоудена.

«Он доказал свое право выходить у Пепа в стартовом составе на ключевые матчи и теперь выделяется на общем фоне в этих играх. Примечательно, что еще в прошлом сезоне мы надеялись на то, что именно так все и произойдет. В нынешнем он активизировался и оправдал всю ту шумиху, которая возникла вокруг его имени», — цитирует пресс-служба УЕФА Лескотта.

Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.