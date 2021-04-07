Зидан: «Победа радует, но в целом ощущения смешанные»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1).

«Победа радует, но в целом ощущения смешанные. Мы провели отличный матч, но испытывали сложности в начале второго тайма. Я горжусь каждым игроком. Но впереди ответный матч.

Я рад, что Винисиус забил, ему это было нужно. Он хорош, помогает команде и получает заряд энергии, когда забивает такой гол.

Сегодня мы насладимся победой. Мы знаем, что впереди важный матч с «Барселоной», но сперва нужно заняться восстановлением", — цитирует Зидана Marca.