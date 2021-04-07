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Зидан: «Победа радует, но в целом ощущения смешанные»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1).

«Победа радует, но в целом ощущения смешанные. Мы провели отличный матч, но испытывали сложности в начале второго тайма. Я горжусь каждым игроком. Но впереди ответный матч.

Я рад, что Винисиус забил, ему это было нужно. Он хорош, помогает команде и получает заряд энергии, когда забивает такой гол.

Сегодня мы насладимся победой. Мы знаем, что впереди важный матч с «Барселоной», но сперва нужно заняться восстановлением", — цитирует Зидана Marca.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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