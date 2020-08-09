Лэмпард подвел итоги сезона

Главный тренер «Челси»? Фрэнк Лэмпард после поражения от «Баварии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) отметил, что его команде нужно время. По его мнению, в следующем сезоне «синим» предстоит еще очень много работы.

— Безусловно, итоговый результат не может радовать нас. Возможно, у нас не было шансов на победу, но мы вышли на поле с должным настроем и отдали все силы, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Я никогда не смогу спокойно принимать поражения, но если сравнить эти две команды, нам нужно время, чтобы выйти на этот уровень. Этого нельзя достичь за один день. Сейчас игроки отправляются на заслуженный отдых, но мы с нетерпением ждем начала нового сезона, в котором мы сделаем все, чтобы добиться большего.

Сложно задавать какую-то определенную планку изнутри. Я оставлю это тем, кто не связан с командой. На старте сезона перед нами стояло слишком много неопределенных факторов: в команду вернулись находившиеся в аренде, преимущественно в Чемпионшипе, футболисты, и мы потеряли лучшего, по моему мнению, игрока премьер-лиги. В таких условиях финиш в топ-4, который дает право на выступление в следующем сезоне Лиги чемпионов, а также заметный прогресс в игре молодых футболистов являются несомненными достижениями. И все же нам предстоит еще очень много работать.