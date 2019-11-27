Лаутаро Мартинес стал четвертым игроком «Интера», который смог забить в четырех матчах Лиги чемпионов подряд

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отметился голом в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Славии», сообщает Opta.

22-летний аргентинец забил на 19-й минуте. Таким образом, форвард отметился в четвертом матче турнира подряд. Ранее в миланском клубе это удавалось только Самюэлю Это'О, Кристиану Виери и Эрнану Креспо.

Мартинес провел в этом сезоне 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.