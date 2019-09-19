Ларс Бендер: «Байер» ставил цель стартовать в Лиге чемпионов с победы»
Капитан «Байера» Ларс Бендер после поражения от «Локомотива» в 1-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команда очень разочарована. Леверкузенцы рассчитывали стартовать с победы.
— Мы поставили задачу стартовать в Лиге чемпионов с победы и обсуждали, насколько это важно, — цитирует пресс-служба УЕФА Бендера. — Сейчас мы очень разочарованы. Ждали от себя большего, но не сумели выполнить задуманное.
Мы постоянно создавали опасность у чужих ворот, но просто не смогли забить больше. Все мы люди, и все допускаем ошибки. Я никого не собираюсь винить. Мы должны пройти через это как команда.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027031/