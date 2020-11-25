«Зенит» уступил «Лацио» и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ

«Зенит» потерпел очередное поражение на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/21. Российский клуб в матче четвертого тура уступил на выезде «Лацио» со счетом 1:3.

У римлян дубль сделал нападающий Чиро Иммобиле, еще один мяч забил капитан Марко Пароло. У питерцев единственный гол на счету нападающего Артема Дзюбы.

У «Зенита» осталось 1 очко, и команда занимает последнее место в группе. Питерцы уже лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов и теперь у них остается только возможность побороться с «Брюгге» за третье место и попадание в Лигу Европы.

Лига чемпионов

Группа F

«Лацио» (Италия) — «Зенит» (Россия) — 3:1 (2:1)

Голы: Иммобиле, 3 (1:0). Пароло, 22 (2:0). Дзюба, 25 (2:1). Иммобиле, 55 — с пенальти (3:1).

«Лацио» (Италия): Рейна, Габаррон (Луис Фелипе, 60), Худт, Ачерби, Лаццари (Фарес, 68), Лукас (Катальди, 68), Луис Альберто, Пароло (Акпа-Акпро, 60), Марушич, Корреа, Иммобиле (Муричи, 81).

«Зенит» (Россия): Кержаков, Кузяев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Азмун, 73), Малком, Дуглас Сантос (Сутормин, 37), Барриос (Дриусси, 59), Ерохин (Шамкин, 74), Мостовой (Мусаев, 59), Дзюба.

Предупреждения: Барриос, 39. Ловрен, 48. Ракицкий, 76. Ачерби, 89.

Судьи: Оливер. Беннетт, Берт (все — Англия).

ВАР: Кавана. Поусон (оба — Англия).

24 ноября. Рим. Стадион Олимпийский.