«Лацио» переиграл «Боруссию» в матче соперников «Зенита»

«Лацио» в матче 1-го тура Лиги чемпионов дома переиграл дортмундскую «Боруссию» (3:1).

На 4-й минуте матча Чиро Иммобиле открыл счет в игре, а затем вратарь дортмундцев Марвин Хитц неудачно сыграл на линии ворот, срезав мяч в свои.

После перерыва Эрлин Холанн сокралил разницу в счете, но уже на 76-й минуте Акпа-Акпро установил окончательный результат.

«Зенит» в матче 1-го тура дома уступил «Брюгге» (1:2).

Лига чемпионов

Группа F

«Лацио» (Италия) — «Боруссия Д» (Германия) — 3:1 (2:0)

Голы: Иммобиле, 6 (1:0). Хитц, 23 — в свои ворота (2:0). Холанн, 71 (2:1). Акпа-Акпро, 76 (3:1).

«Лацио» (Италия): Стракоша, Ачерби, Габаррон, Луис Фелипе (Худт, 51), Лукас, Луис Альберто (Пароло, 80), Фарес, Марушич, Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 68), Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа (Муричи, 67).

«Боруссия Д» (Германия): Хитц, Хуммельс, Пищек (Брандт, 65), Менье, Витсель, Ройс (Рейниер, 78), Дилэйни, Рафаэл Геррейру, Санчо, Беллингем (Д.Рейна, 46), Холанн.

Предупреждения: Луис Альберто, 42. Дилэйни, 62. Д.Рейна, 62. Стракоша, 84.

Судья: Тюрпен (Франция).

20 октября. Рим. Стадион Олимпийский.