«Лацио» — «Бавария», Лига Чемпионов: где смотреть трансляцию матча
21:30
Сегодня, 23 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Лацио» на своем поле примет «Баварию». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.
Команды ни разу не встречались ранее на международной арене. 19 февраля издание ARD Sportschau сообщало, что матч может быть перенесен из-за того, что защитник мюнхенцев Бенжамен Павар сдал положительный тест на коронавирус.
Следить за матчем «Лацио» — «Бавария» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Лацио» — «Бавария»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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