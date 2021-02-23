Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Лацио» — «Бавария», Лига Чемпионов: где смотреть трансляцию матча

21:30
«Бавария» сыграет с «Лацио» в матче Лиги чемпионов. Фото twitter.com/FCBayern
«Бавария» сыграет с «Лацио» в матче Лиги чемпионов. Фото twitter.com/FCBayern
Теги:

Сегодня, 23 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Лацио» на своем поле примет «Баварию». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Команды ни разу не встречались ранее на международной арене. 19 февраля издание ARD Sportschau сообщало, что матч может быть перенесен из-за того, что защитник мюнхенцев Бенжамен Павар сдал положительный тест на коронавирус.

Следить за матчем «Лацио» — «Бавария» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Лацио» — «Бавария»

Лацио — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10702
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир