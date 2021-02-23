Сегодня, 23 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Лацио» на своем поле примет «Баварию». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Команды ни разу не встречались ранее на международной арене. 19 февраля издание ARD Sportschau сообщало, что матч может быть перенесен из-за того, что защитник мюнхенцев Бенжамен Павар сдал положительный тест на коронавирус.

Следить за матчем «Лацио» — «Бавария» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Лацио» — «Бавария»