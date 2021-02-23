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Миранчук в заявке «Аталанты» на матч с «Реалом»

21:28
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«Аталанта» назвала заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В список вошел российский полузащитник Алексей Миранчук.

Матч «Аталанта» — «Реал» состоится 24 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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