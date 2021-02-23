Миранчук в заявке «Аталанты» на матч с «Реалом»

«Аталанта» назвала заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В список вошел российский полузащитник Алексей Миранчук.

Матч «Аталанта» — «Реал» состоится 24 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.