Миранчук в заявке «Аталанты» на матч с «Реалом»
21:28
«Аталанта» назвала заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В список вошел российский полузащитник Алексей Миранчук.
? I nostri convocati per la sfida con il @realmadrid!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 23, 2021
? Our squad list for tomorrow!#AtalantaReal #UCL #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/WcwrRYOSnS
Матч «Аталанта» — «Реал» состоится 24 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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