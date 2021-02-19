Проведение матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лацио» и «Баварией» под угрозой, сообщает ARD Sportschau 19 февраля. Причиной может стать распространение коронавируса в немецком клубе.

Ранее положительный тест сдал Бенжамен Павар. Он стал уже четвертым игроком «Баварии», у которого обнаружили вирус за последнее время. Департамент здравоохранения Мюнхена изучает ситуацию. Пока неизвестно, какой будет его реакция. Не исключается, что на карантин должна будет отправиться вся команда.

Власти города проверяют, контактировали ли инфицированные игроки с другими людьми, отнесенными к категории I в качестве контактных лиц. Чтобы попасть в эту категорию, человек контактировать с зараженным 15 и более минут без защиты носа и лица. В частности, изучаются данные с клубного чемпионата мира в Катаре, где находился и Павар.

Матч «Лацио» — «Бавария» должен состояться 23 февраля, а 20 февраля мюнхенской команде предстоит матч бундеслиги с «Айнтрахтом».