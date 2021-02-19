Матч «Лацио» — «Бавария» может быть отменен из-за коронавируса
Проведение матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лацио» и «Баварией» под угрозой, сообщает ARD Sportschau 19 февраля. Причиной может стать распространение коронавируса в немецком клубе.
Ранее положительный тест сдал Бенжамен Павар. Он стал уже четвертым игроком «Баварии», у которого обнаружили вирус за последнее время. Департамент здравоохранения Мюнхена изучает ситуацию. Пока неизвестно, какой будет его реакция. Не исключается, что на карантин должна будет отправиться вся команда.
Власти города проверяют, контактировали ли инфицированные игроки с другими людьми, отнесенными к категории I в качестве контактных лиц. Чтобы попасть в эту категорию, человек контактировать с зараженным 15 и более минут без защиты носа и лица. В частности, изучаются данные с клубного чемпионата мира в Катаре, где находился и Павар.
Матч «Лацио» — «Бавария» должен состояться 23 февраля, а 20 февраля мюнхенской команде предстоит матч бундеслиги с «Айнтрахтом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю