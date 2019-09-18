Квинси Промес: «Аякс» сможет повторить успех прошлого сезона"

Нападающий «Аякса» Квинси Промес после победы над «Лиллем» в 1-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что команда может быть довольна. Тем не менее, он считает, что в будущем не стоит позволять сопернику создавать столько моментов.

— Мне нравится играть роль десятки, — цитирует пресс-служба УЕФА Промеса. — Я не против иметь игроков за спиной. «Лилль» пару раз был опасен, но Андре Онана показал свой класс. Хотя на самом деле «Аякс» не должен позволять соперникам создавать этим момента, потому что они могут стать критичнымии. С другой стороны, если выигрываешь со счетом 3:0, то имеешь право быть довольным.

Мы хотели взять 3 очка и начать хорошо дома, и нам удалось это сделать. Учитывая выступления в прошлом сезоне, планка установлена высоко. Люди спрашивают, сможем ли мы сделать это снова. Думаю, победа со счетом 3:0 показывает, что можем.

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