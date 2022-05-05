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Куртуа признан лучшим игроком матча «Реал» — «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 мая. «Реал» — «Манчестер Сити» — 3:1. Тибо Куртуа.
Фото AFP

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1). После игры бельгийцу вручили памятный приз.

«Он оставлял «Реал» в игре благодаря важным сейвам по ходу матча. Он сохранял концентрацию, когда «Сити» вышел вперед по сумме двух матчей, но его спасения позволили «Реалу» вернуться, а затем Тибо сделал еще один ключевой сейв перед перерывом в дополнительное время. Его игра стала решающей в ответном матче и помогла «Реалу» выйти в финал в Париже», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

В первой встрече «Манчестер Сити» дома выиграл со счетом 4:3, поэтому по сумме двух встреч — 6:5 в пользу «Реала». Команда Карло Анчелотти вышла в финал.

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем», который в полуфинале выиграл у «Вильярреала». Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

Тибо Куртуа
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Лига чемпионов УЕФА
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ФК Реал
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