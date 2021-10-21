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Кулушевски рассказал, как удалось забить «Зениту»

02:08
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Нападающий «Ювентуса» Деян Кулушевски после победы над «Зенитом» (1:0) в Лиге чемпионов отметил, что туринцы не сыграли хорошо. Также он рассказал, как ему удалось забить.

«Тренер просил нас дорожить мячом в передачах — мы слишком легко с ним расставались. Мы не сыграли хорошо, но сильным командам удается побеждать и в таком случае, так что просто сделали это.

Я видел, как мяч летел в штангу, и боялся, что не забью, а когда заметил, что он отскакивает в сетку, то был просто счастлив. Это мой первый гол в сезоне. Когда выходил на поле, делал это с намерением изменить ход встречи. С ходу этого не получалось — было трудно играть, но в самый нужный момент я оказался готов", — цитирует пресс-служба УЕФА Кулушевски.

Зенит — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032710--zenit-vs-juventus/

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры