Кулушевски рассказал, как удалось забить «Зениту»

Нападающий «Ювентуса» Деян Кулушевски после победы над «Зенитом» (1:0) в Лиге чемпионов отметил, что туринцы не сыграли хорошо. Также он рассказал, как ему удалось забить.

«Тренер просил нас дорожить мячом в передачах — мы слишком легко с ним расставались. Мы не сыграли хорошо, но сильным командам удается побеждать и в таком случае, так что просто сделали это.

Я видел, как мяч летел в штангу, и боялся, что не забью, а когда заметил, что он отскакивает в сетку, то был просто счастлив. Это мой первый гол в сезоне. Когда выходил на поле, делал это с намерением изменить ход встречи. С ходу этого не получалось — было трудно играть, но в самый нужный момент я оказался готов", — цитирует пресс-служба УЕФА Кулушевски.