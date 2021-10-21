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Барриос считает, что «Зениту» не хватило концентрации в эпизоде с пропущенным голом

01:56
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос назвал очень обидным поражение от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Нам не хватило концентрации в эпизоде с пропущенным мячом. «Ювентус» — команда, которой нельзя позволять такие вещи. Мы пропустили одну контратаку, и они тут же забили. Это очень обидное поражение, жаль, что мы проиграли дома», — цитирует пресс-служба УЕФА

Зенит — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032710--zenit-vs-juventus/

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры