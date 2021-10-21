Барриос считает, что «Зениту» не хватило концентрации в эпизоде с пропущенным голом

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос назвал очень обидным поражение от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Нам не хватило концентрации в эпизоде с пропущенным мячом. «Ювентус» — команда, которой нельзя позволять такие вещи. Мы пропустили одну контратаку, и они тут же забили. Это очень обидное поражение, жаль, что мы проиграли дома», — цитирует пресс-служба УЕФА