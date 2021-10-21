Блинд, Окафор, Алиссон и Коатес претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Дэйли Блинд («Аякс»), Ноа Окафор («Зальцбург»), Алиссон («Ливерпуль») и Себастьян Коатес («Спортинг»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

? Who gets your vote this week?



? Daley Blind

? Noah Okafor

? Alisson Becker

? Sebasti?n Coates#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2021

На этой неделе «Аякс» разгромил «Боруссию» (4:0), «Зальцбург» выиграл у «Вольфсбурга» (3:1), «Ливерпуль» переиграл «Атлетико» (3:2), «Спортинг» одержал победу над «Бешикташем» (4:1).