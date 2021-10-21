Блинд, Окафор, Алиссон и Коатес претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
02:23
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Дэйли Блинд («Аякс»), Ноа Окафор («Зальцбург»), Алиссон («Ливерпуль») и Себастьян Коатес («Спортинг»).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
На этой неделе «Аякс» разгромил «Боруссию» (4:0), «Зальцбург» выиграл у «Вольфсбурга» (3:1), «Ливерпуль» переиграл «Атлетико» (3:2), «Спортинг» одержал победу над «Бешикташем» (4:1).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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