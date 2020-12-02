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Кроосу сложно смириться с поражением от «Шахтера»

00:30
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос признался, что ему тяжело принять результат матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (0:2).

«Сложно смириться с исходом матча, — цитирует немца официальный сайт УЕФА. — Мы быстро забили «Интеру», и сегодня нам почти удалось сделать то же самое. Когда пропустили второй, наверное, перестали верить, что можем изменить ход матча, но старались до самого конца».

По словам футболиста, первый тайм удался его команде, но при счете 0:1 любая ошибка может дорого обойтись. В составе победителей забивали Дентинью и Манор Соломон. Ранее «королевский клуб» уступил «Алавесу» (1:2) в чемпионате Испании.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029448--shakhtar-donetsk-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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